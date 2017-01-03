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鄭家堯涉性侵再開庭 少女父親首度承認欠錢

2017-01-03  18:37

〔記者黃捷／台北報導〕女星林依晨前男友鄭家堯遭控性侵少女，鄭男日前澄清全案只是財務糾紛，否認犯行。士林地方法院今再開庭，據了解，少女父親首度承認欠鄭男17萬5000元，但仍堅稱是女兒親口告知被性侵，才會提告；鄭男庭後表示，未來不排除聲請傳喚少女出庭作證，當面詰問，還自己清白。

鄭男因曾與林依晨交往，常遭狗仔跟拍，頗有知名度，前年卻遭外籍友人指控性侵13歲女兒，導致少女情緒不穩多次自殘，被士林地檢署依妨害性自主起訴；鄭男則矢口否認犯行，指他與少女父親有財務糾紛，遭設局陷害。

鄭男庭後受訪表示，整理出來少女父親借錢的證據，金額大約是17萬5000元，少女父親也首度承認，但對方仍堅稱女兒遭他性侵，預計下週會再開庭，未來不排除向法官聲請，讓少女出庭作證。

據了解，鄭男與少女父親因騎單車認識，2人往來密切，也經常到少女父親家中拜訪，因而認識少女，但兩人前年9月23日因故爭執決裂；2人決裂一年後，少女去年9月在家中吃午餐，突然向父母提起被鄭性侵，父母立刻帶她去心理諮商，並經諮商師通報，全案才爆發。

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  • 鄭家堯（左）今天再至士林地方法院開庭。（記者黃捷攝）

    鄭家堯（左）今天再至士林地方法院開庭。（記者黃捷攝）

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