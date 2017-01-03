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3歲男童疑遭餵毒 送醫搶救中
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到PTT「作夢」影射3議員不乾淨 鄉民被判刑

2017-01-03  12:24

〔記者張文川／台北報導〕台北市黃姓男研究生，去年1月初在家中上網，登入PTT（批踢踢實業坊）網站八卦板，以「爆卦！在台北市某局處睡午覺， 做了個夢」為標題發文，內文以化名「腫大平、午叔華、東柏彥」，影射台北市議員鍾小平、許淑華、陳彥伯「跟特定產業有關、不乾淨黑黑議員、金權政治」，暗指3議員為特定產業護航，3議員控告黃男妨害名譽；台北地院今依散布文字誹謗罪，判黃男拘役59天，可易科罰金5萬9000元。可上訴。

黃男到案承認文章是他所登，但否認犯罪，辯稱他在台北成長，所學是社會學和政治學，本就很關注社會時事議題，他自認這篇是評論文章，內文有「關心社會、期待新政治」2項核心重點，內文主要是在檢視民意代表的政見與言詞，動機是出於善意與關心社會，並非針對3位議員，無意誹謗。

法官認為，依經驗法則，在八卦板爆卦，當然不是要聊傳統文化的五行八卦，而是要在板上聊八卦是非；黃男文章夾敘夾議，內文涉及所指涉是否為事實，並非依據既定事實的純評論；文中雖以匿稱隱去議員全名，但依字面已可確認就是指涉鍾小平等3議員。

判決指出，黃男身為研究生，理應知道要散布不利他人名譽的指控，本應先自行善盡合理查證的義務，就像論文要有註解、說明一樣，卻只因自身懷疑3人的審查預算時，阻擋預算通過，「問案態度很奇怪」，缺乏事實根據即憑主觀臆測，將議員誇大渲染為惡質民代。

法官因此認定黃男有誹謗故意，情節不輕，犯後不認罪，也未向3議員道歉和解，判處拘役上限59天。

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  • 黃男在PTT發文影射3名台北市議員「跟特定產業有關、不乾淨黑黑議員、金權政治」，法院依散布文字誹謗罪，判拘役59天，可易科罰金5萬9000元。可上訴。（情境照）

    黃男在PTT發文影射3名台北市議員「跟特定產業有關、不乾淨黑黑議員、金權政治」，法院依散布文字誹謗罪，判拘役59天，可易科罰金5萬9000元。可上訴。（情境照）

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相關關鍵字： PTT 許淑華 誹謗 鄉民 鍾小平 陳彥伯
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