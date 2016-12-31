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茶行燒炭奪三命 檢警下午相驗遺體

2016-12-31  14:08

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市桃園區國豐六街一間茶行，昨日發生47歲老闆蔡東益疑似燒炭自殺，前來找人的43歲黃姓妻子及幫忙的47歲賴姓車行老闆也喪命，由於蔡妻及賴男在第一時間都沒有呼救，賴男甚至曾被員工扶出後又進屋，沒有逃過鬼門關，桃園警方今天下午將報請桃園地檢署檢察官相驗，釐清3人死因及死亡過程。

蔡男經營的茶行在去年9月中旬開幕，曾任桃園市茶商業同業公會常務理事，交友十分廣闊，開幕時曾收到許多警界友人的祝賀花籃，事發當天蔡男還與人約好要到龍潭交茶，因此對於他疑似燒炭自殺，連妻子、對面車行老闆都一起喪命，親人低調不願多說，友人則感到意外。

警方初步調查，蔡男疑似積欠不少貨款，曾向家人透露有輕生念頭，兒子、妻子昨天一整天找不到人，妻子才會到茶行找人，並呼喊在對面工作的賴男幫忙；但蔡妻發現丈夫倒臥在1.5坪小房間內，一旁還有炭盆，為何沒在第一時間呼救、報案？來幫忙的賴男也沒察覺異樣，曾被目睹坐在茶行茶几旁，員工有事找他時見他不舒服，將他扶到騎樓休息的過程中，蔡男也未向員工反映，3人死因及死亡過程仍待釐清，現場沒有打鬥、外力介入痕跡。

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  • 桃園茶行3死案，檢警相驗釐清死因。（記者鄭淑婷攝）

    桃園茶行3死案，檢警相驗釐清死因。（記者鄭淑婷攝）

  • 3人送醫急救後宣告不治。（記者鄭淑婷翻攝）

    3人送醫急救後宣告不治。（記者鄭淑婷翻攝）

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