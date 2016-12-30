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國道3號北上樹林路段 驚傳貨車翻覆起火

2016-12-30  16:55

〔即時新聞／綜合報導〕今天下午4點多，一輛貨櫃車輛翻覆在國道3號北上43公里處，樹林交流道到土城交流道之間的路段，翻覆貨車隨即起火，車上乘客及時逃出，並通報消防員前往救援。

因火燒車緣故，國道3號北大三鶯、樹林、土城目前大塞車，請下班民眾經過時注意。

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  • 福爾摩沙高速公路北上三峽路段傳出連環車禍，造成一輛小貨車火燒車。（記者吳仁捷翻攝）

    福爾摩沙高速公路北上三峽路段傳出連環車禍，造成一輛小貨車火燒車。（記者吳仁捷翻攝）

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