南迴公路聯結車疑自撞墜谷 司機當場死亡
2016-12-30 08:43
〔記者陳賢義／台東報導〕台東南迴台9線森永段今晨傳大貨車墜谷意外，家住高雄的33歲鍾姓男子，疑因過彎未減速，失控衝破路邊護欄，連人帶車墜落約18公尺深山谷，警消人員據報馳援，搜尋鍾男時已顯無生命跡象，以繩索及吊籃將其吊上路面，詳細肇事原因及責任歸屬待調查釐清。
這起墜谷意外發生在今日清晨6時12分左右，台東縣消防局據報，台9線446公里、森永段有聯結車墜谷，立刻動員大武及達仁分隊趕往，大武警分局也同步派員協處，救護人員攀繩下谷，6點37分在半山腰發現一名疑似死亡男子，唯恐另有他人同車，擴大搜索範圍未果，隨即與貨車行業者聯繫，確認只有1人，以繩索及吊籃將男子吊至路面交勤區處理。
警方調查，死者為72年次、家住高雄的鍾姓男子，駕駛連結車由南往北，疑因過彎未減速自撞墜落南下車道山谷，搜獲時已無心跳和呼吸，當場死亡，後續由大武分局偵查隊、交通事故專責處理小組、森永所處理。
相關影音（警方提供）
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 暫退演藝圈的原因 浩子透露內心話....
- 不爽干預大選 歐巴馬驅逐俄35名外交官
- 冷眼集》放任在野心態竄流 執政當然疲於奔命
- 台股開盤上漲33.21點 報9186.30點
- 研發3D鰭式電晶體 胡正明獲獎
- NBA》灰狼佩可維奇傷勢難癒 可能選擇退休
- 花縣府跨年活動好遠 中南區自辦
- 北韓超缺錢 推空姐月曆吸客
- 社論》以台灣之名 走向世界
- 新北市長選舉 鍾年晃：民進黨檯面上的都能贏
- 少子化海嘯襲 大專教師恐萬人失業
- 少子化冰風暴／大專註冊率 151系所抱蛋
- 板橋大遠百5週年 吸客慶生+跨年
- 大學行政職可兼企業職 立院初審
- 《彩妝大師說 底妝這麼畫！》米嘉Beverly
- 名媛愛時尚 挖寶複合精品店
- 起伏10年 陳勢安築夢 全球開唱
- 10年情緣結成正果 潘政琮低調完婚
- 《錶王傳奇》5
- 自造教育中心 落腳新興國中
- 花市新興路拓寬 設高牆防軍營「曝光」
- 國立高中職改市立 豐原高中率先更名
- 自由廣場》台灣其實沒有心理醫師
- 助偏鄉早療 設好物平台籌經費
- 《Gucci與Alessandro Michele的神設計》6
- 《天黑請閉眼》遇靈異 無人礦坑竟傳「賣岔」
- 努力7年 台灣棗子可輸日
- 《Gucci與Alessandro Michele的神設計》3
- 維冠受災戶搬新家 邀請賴清德
- 大巨蛋展延經營案 北市府敗訴
- 「甘謝有你」 分享台南照片故事
- 安撫保守派 日防相參拜靖國
- 元旦升旗估湧萬人 淡水老街交管
- 收集舊戳印 記錄「國立時代」
- 大膽搶伍佰廣告 本土團撈7位數好提神
- 年輕人齊打拚 深耕社區保留文化
- 《彩妝大師說 底妝這麼畫！》土橋脩
- 《時間先驅》4
- 無視停火協議？敘利亞政府與反抗軍再爆衝突
- 元旦上國道聰明走法 高公局公布易塞車路段及時段
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：南迴公路聯結車疑自撞墜谷 司機當場死亡
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分