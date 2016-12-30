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南迴公路聯結車疑自撞墜谷 司機當場死亡

2016-12-30  08:43

〔記者陳賢義／台東報導〕台東南迴台9線森永段今晨傳大貨車墜谷意外，家住高雄的33歲鍾姓男子，疑因過彎未減速，失控衝破路邊護欄，連人帶車墜落約18公尺深山谷，警消人員據報馳援，搜尋鍾男時已顯無生命跡象，以繩索及吊籃將其吊上路面，詳細肇事原因及責任歸屬待調查釐清。

這起墜谷意外發生在今日清晨6時12分左右，台東縣消防局據報，台9線446公里、森永段有聯結車墜谷，立刻動員大武及達仁分隊趕往，大武警分局也同步派員協處，救護人員攀繩下谷，6點37分在半山腰發現一名疑似死亡男子，唯恐另有他人同車，擴大搜索範圍未果，隨即與貨車行業者聯繫，確認只有1人，以繩索及吊籃將男子吊至路面交勤區處理。

警方調查，死者為72年次、家住高雄的鍾姓男子，駕駛連結車由南往北，疑因過彎未減速自撞墜落南下車道山谷，搜獲時已無心跳和呼吸，當場死亡，後續由大武分局偵查隊、交通事故專責處理小組、森永所處理。

相關影音（警方提供）

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  • 墜谷聯結車司機被尋獲時已明顯死亡，救難人員以繩索吊至路面。（記者陳賢義翻攝）

    墜谷聯結車司機被尋獲時已明顯死亡，救難人員以繩索吊至路面。（記者陳賢義翻攝）

  • 救難人員攀繩搶救墜谷聯結車司機。（記者陳賢義翻攝）

    救難人員攀繩搶救墜谷聯結車司機。（記者陳賢義翻攝）

  • 疑因過彎未減速，南迴台9線傳聯結車墜谷。（記者陳賢義翻攝）

    疑因過彎未減速，南迴台9線傳聯結車墜谷。（記者陳賢義翻攝）

  • 事故現場凌亂，路邊護欄被衝破。（記者陳賢義翻攝）

    事故現場凌亂，路邊護欄被衝破。（記者陳賢義翻攝）

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標題：南迴公路聯結車疑自撞墜谷 司機當場死亡


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