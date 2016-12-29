台大校園內 晚間驚傳女學生墜樓

2016-12-29 22:24

〔記者邱俊福／台北報導〕台灣大學數學館今天晚上近10時許，發生女學生墜樓案，救護車緊急將傷者送國泰醫院，仍搶救中，而警方據報緊急趕抵現場，初步勘查，女學生從11樓頂墜樓，現場遺留包包、藥物等物品，尚未發現留有遺書，至於詳細墜樓原因，警方人員仍勘查中。

警方是在今天晚間接獲台大校園有女子墜樓後，立刻派員趕赴現場，初步了解墜樓為該校大二女學生，目前警方將通知家屬到場，以及訪查親友當中。