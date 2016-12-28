賣盜版A片遭日本片商跨海提告 3業者被起訴
2016-12-28 12:46
〔記者錢利忠／台北報導〕3名在台北市光華商場附近開店賣盜版A片的周姓、陳姓及楊姓業者，遭日本240家成人影片商委託「特定非營利活動法人知的財產振興協會（IPPA）」跨海提告，今年中旬檢警從3間店中共查獲5.8萬片盜版A片，台北地檢署認定其中不少A片的劇情具原創性，今天依違反著作權法將3人起訴。
檢警調查，周姓業者經營的「東京熱便利屋」、陳姓業者經營的「航空版情趣DVD」、楊姓業者經營的「數位夢天堂」，3間店的負責人均曾因賣盜版A片遭判刑，今年中旬，日本成人影片片商委請IPPA查訪，發現3名業者涉以盜版每片40元至50元不等價格，販售在日本市價至少千元新台幣的A片，涉及侵權而提告。
3名業者應訊時承認販賣經重製的日本有碼A片，但否認重製，稱架上販賣的A片是買來的，並主張他們所賣的A片，在台灣沒受到著作權法的保障。
檢方勘查該批被查扣的盜版A片，發現內容有劇情設計及台詞，演出者是經由導演的指導及配合專業拍攝，具有原創性，考量台灣及日本均是世界貿易組織成員，日本的創作享有台灣著作權法的保障，所以將3名業者起訴。
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