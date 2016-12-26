士林地院首場觀摩法庭 院長盼讓司法更親民
2016-12-26 19:40
［記者黃捷／台北報導］司法院為營造友善法庭環境，並提昇法官問案品質，試辦法官開庭觀摩實施方案，透過觀摩實際開庭情形，讓法官們交流經驗、意見，同時也開放一般民眾旁聽、發問，士林地方法院刑事庭今天下午舉辦第一場，院長蔡彩貞說，希望司法公開透明、更加親民，讓民眾參與時能知其然，也能知其所以然。
今天開放觀摩的庭，由士林地院刑七庭審判長雷雯華主持，審理內容為北市北投某溫泉旅館沈姓業者控告李姓女房東詐欺案，法官傳喚沈男妻子出庭作證，下次開庭時間暫定為106年2月15日。
沈姓業者提告，他99年向李女承租房屋打算開設溫泉旅館，合約中明訂李女要幫忙裝設電梯，但最後等不及李女處理，他自行尋找電梯公司前來安裝，才發現當時法令不允許在5樓以下建築物裝設電梯，因沒有電梯就沒有客人願意住，導致他虧本，認為李女詐欺，士林地檢署也將李女起訴。
因案件時間久遠，審判長雷雯華裁定先提示關鍵證物，讓證人喚起記憶，再由檢辯雙方交互詰問，與一般先詰問在提示證物習慣不同，讓現場參與的法官學習到不一樣的問案技巧，也讓民眾了解在符合程序正義的前提下，司法也是可以很彈性、很人性化的。
士林地院計劃自今天起至106年5月止，每月舉辦一場、共計6場觀摩法庭，第二場將於1月16日下午2時10分，於內湖院區5樓第9法庭舉辦，由民事庭法官王沛雷主持，將展示一般民事案件中，法官整理雙方爭執、不爭執事項，使案件達到可裁判程度，同時在過程中尋求和解契機，另4場時間地點將另行公告於士林地院網站（sld.judicial.gov.tw）。
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