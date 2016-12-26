180萬真柏失竊 新莊警連夜追查逮人

曾嫌帶警方到淡水興仁寮一處倉庫找到2株遭竊的真柏樹。（記者游承霖翻攝）

2016-12-26 14:55

［記者游承霖／新北報導］新北市一名曾姓男子日前在新莊富貴路上閒晃，發現一處預售屋門口擺放著兩株價值180萬的真柏樹，20日上午7時許趁保全不注意，夥同一名友人開著偷來的貨車先將兩株真柏樹載送藏匿在泰山區泰林路二段一處民宅，隨後又與2名友人將真柏樹載送到淡水興福寮一處倉庫；警方連夜追查，今天上午10時許到曾嫌淡水的住處將他逮捕，並將持續追查2名共犯。

警方調查，有毒品、竊盜紀錄的45歲曾姓男子，日前在新莊富貴路上看上了兩株個計價180萬的真柏樹，並趁著20日清晨，夥同一名友人開著偷來的紅色廂型車，先徒手將其中1株真柏樹放上車，再用推車將另一株真柏樹推上車，得逞後隨即逃離現場。

警方據報調閱監視器追查，發現曾嫌將2株真柏樹柏藏匿到泰山區泰林路二段1處民宅內，隨後就開著廂型車放回原位，警方事後通知車主，這才發現車門鎖遭人破壞並做為代步工具。

警方持續追查，發現曾嫌事後又開來2輛廂型車，將2株真柏樹載運到淡水興福寮一處倉庫暫放。警方調查釐清後，今天上午到曾嫌在淡水區興仁路的住處逮人，曾嫌一開始還矢口否認犯下竊案，直到警方出示相關證物後，這才坦承犯案，並帶著警方到興福寮倉庫帶回2株失竊的真柏樹，訊後將他依竊盜罪嫌移送法辦，並將持續追查2名在逃的共犯。

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曾嫌帶警方到淡水興仁寮一處倉庫找到2株遭竊的真柏樹。（記者游承霖翻攝）

原放置在預售屋前的兩顆真柏樹（記者游承霖翻攝）