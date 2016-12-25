迷走桃源谷2天2夜 婦人靠飯糰溪水存活
［記者簡惠茹／宜蘭報導］台北市55歲詹性婦人本月23日至宜蘭縣桃源谷登山，但是下山後走了2公里多就迷路，今天上午被尋獲安全下山，迷途2天2夜的她說，保持鎮定，喝溪水、吃飯團，渡過難關。
詹婦23日上午9點獨自一人從大溪停車場對面往桃源谷方向登山，抵達桃源谷後，大約已經中午時間，準備下山的時候，詹婦向消防人員表示，希望可以看看跟主道路不同的風景，更接近大自然原始的樣貌，所以在岔路時選擇走另一條舊步道。
詹婦偏離步道後，大約在下午1點左右覺得越走越感覺不到方向，已經不知道原本的步道在什麼方向，因此趕緊用Line聯絡妹妹，告知自己迷路而且手機快沒電了，請她幫忙報案協助救援，詹女表示，當下發現自己迷路，一直叫自己要鎮定，不要慌張，身上有食物也有水可以食用。
但是等到天色都黑了，詹還是沒找不到路，所以憑著之前的登山經驗，身上瓶裝水喝完以後，為了尋找溪水喝，就沿著溪水走，身上的飯糰餓了就吃一小口，維持身體機能運作。為了讓大家發現她，把身上的紙撕成一小張、一小張，沿路留下小紙條，希望有人發現她。
宜蘭縣政府消防局當天晚上8點左右，接獲詹婦的妹妹報案後，出動20名警義消協尋，分成兩條路線入山搜尋，一隊從大里火車站對面小路入山往桃源谷方向搜尋，由石觀音步道入山往桃源谷方向搜尋，由於婦人失蹤地點位於宜蘭縣與新北市交界帶，新北市消防局再派遣3名消防人員從桃源谷停車場入山往桃源谷方向搜尋。
但是當天協尋未果，沒有找到婦人確切的地點，也已經聯繫不上，隔天再度聯繫蘭陽救援協會等團體協助，直到今天上午9點，詹婦在離出口1.5公里的地方，找到主步道，向登山客借手機求救，由消防人員送往陽大醫院檢查，意識清楚，僅右手手肘有輕微擦傷，其他無大礙。
詹女能順利獲救原因不但要感謝天氣晴朗，這兩天宜蘭的氣溫在攝氏17到22度之間，還要加上她自己有穿著外套，裝備齊全，且身上帶有食物，又有溪水可以飲用，她說，感謝大家的幫忙，也提醒其他登山客遇到一樣的處境要保持鎮定，才會思緒清楚。
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標題：迷走桃源谷2天2夜 婦人靠飯糰溪水存活
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