台南2人互毆進警局 藍綠議員+官員都來關切！

紅衣男子（右一）在現場作和事老，事後又到警所關心，自稱是「市府」人員。（記者王捷攝）

2016-12-25 06:16

〔記者王捷／台南報導〕台南市一間KTV耶誕節凌晨傳出糾眾鬥毆事件，警方獲報後前往，發現約有2~30人在圍觀，僅有謝姓與趙姓男子在互毆，雙方友人都勸警方大事化小，最後警方出動3個派出所警力支援，將謝、趙兩人依社會秩序維護法，帶回警所逮回警所問訊，不過，到了警所不僅驚動藍、綠議員關切，還有一名自稱「市府」人員到警所。

警方指出，今日凌晨1時許接獲報案，KTV前有多人鬥毆，不過到場後僅謝、趙兩人在人群圍觀下互毆，由於圍觀人數眾多，因此報請警力支援，才順利將兩名互毆男子，依社維法帶回警所問訊。

不過，兩名年輕人似乎來頭不小，一進入警所，國民黨、民進黨籍市議員都打電話到警所關心，甚至還有一名穿著紅衣男子，自稱是「市府」人員，要關心打架的「少年家」，警方拜託該男子先回家休息，否則要是來關心的人太多，警所要加派警力戒護，間接癱瘓轄區治安，不過男子自稱「彎叨少年家擱在裡面」沒有離開。

記者追問紅衣男子，是在市府哪個單位，男子沒有回答，直到謝、趙兩人做完筆錄後才離開警所。警方指出，謝、趙兩人因聚眾鬥毆，將依社會秩序維護法處以行政裁罰，另外藍、綠議員身分不方便透漏，該名自稱「市府」人員，也未對警方表示是哪一個單位，強調其他部門都沒有向警方施壓。

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