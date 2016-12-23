男子自建溫室種大麻 花蓮警破今年最大量

2016-12-23 12:02

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣警察局、刑事警察局第三大隊第三隊昨天在鳳林鎮，破獲花蓮今年最大宗的大麻種植案，在黃姓男子住處起出40株即將收成的大麻。警方說，黃男在住處用帳篷自搭溫室，甚至還有「插枝」繁殖法，可以更快培育出大麻，短短4個月就讓大麻植株成長到約140公分高，讓警方相當驚訝。

警方說，23歲黃姓男子雖僅高中畢業，但從國外購買大麻種子，在網路上學習大麻種植技術後，於臥室內自製3座簡易溫室種植大麻，並從水耕法中改良，將種籽發芽1個月的大麻剪下，插在培養土上繼續培育，這樣的插枝方法，加上施肥、光照等照料，大麻草可迅速成長繁衍，5個月就可以成株變賣，細膩的改良栽種技巧，讓警方也暗暗佩服。

花蓮縣警局刑警大隊副大隊長鄭金龍說，黃男利用燈具及電扇、冷氣等設備，來控制溫度及濕度，手法相當專業，此次查到的植株都已開出大麻花，大麻葉與大麻花經曬乾後，藥性更強，氣味更濃郁，尤其大麻花若乾燥後，純度比大麻葉還高，幸為警方及時查獲，警方正針對毒品來源擴大追查。

局長廖美鈴呼籲說，大麻在台灣仍屬第二級毒品，製造、販賣第二級毒品可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，單純施用也有3年以下有期徒刑的刑期，施用大麻毒品會產生被害妄想、錯覺、幻覺、焦慮、睡眠障礙等戒斷症狀，同時會造成記憶、學習與認知及生殖力減退等危害，年輕朋友切勿因同儕壓力或好奇心驅使而輕易嘗試，以免誤人誤己，後悔莫及。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆