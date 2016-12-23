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男子自建溫室種大麻 花蓮警破今年最大量

2016-12-23  12:02

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣警察局、刑事警察局第三大隊第三隊昨天在鳳林鎮，破獲花蓮今年最大宗的大麻種植案，在黃姓男子住處起出40株即將收成的大麻。警方說，黃男在住處用帳篷自搭溫室，甚至還有「插枝」繁殖法，可以更快培育出大麻，短短4個月就讓大麻植株成長到約140公分高，讓警方相當驚訝。

警方說，23歲黃姓男子雖僅高中畢業，但從國外購買大麻種子，在網路上學習大麻種植技術後，於臥室內自製3座簡易溫室種植大麻，並從水耕法中改良，將種籽發芽1個月的大麻剪下，插在培養土上繼續培育，這樣的插枝方法，加上施肥、光照等照料，大麻草可迅速成長繁衍，5個月就可以成株變賣，細膩的改良栽種技巧，讓警方也暗暗佩服。

花蓮縣警局刑警大隊副大隊長鄭金龍說，黃男利用燈具及電扇、冷氣等設備，來控制溫度及濕度，手法相當專業，此次查到的植株都已開出大麻花，大麻葉與大麻花經曬乾後，藥性更強，氣味更濃郁，尤其大麻花若乾燥後，純度比大麻葉還高，幸為警方及時查獲，警方正針對毒品來源擴大追查。

局長廖美鈴呼籲說，大麻在台灣仍屬第二級毒品，製造、販賣第二級毒品可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，單純施用也有3年以下有期徒刑的刑期，施用大麻毒品會產生被害妄想、錯覺、幻覺、焦慮、睡眠障礙等戒斷症狀，同時會造成記憶、學習與認知及生殖力減退等危害，年輕朋友切勿因同儕壓力或好奇心驅使而輕易嘗試，以免誤人誤己，後悔莫及。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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  • 花蓮縣警察局、刑事警察局第三大隊第三隊昨天在鳳林鎮破獲今年花蓮最大宗的大麻種植案。（記者王錦義攝）

    花蓮縣警察局、刑事警察局第三大隊第三隊昨天在鳳林鎮破獲今年花蓮最大宗的大麻種植案。（記者王錦義攝）

  • 花蓮縣警察局、刑事警察局第三大隊第三隊破獲本案時發現，黃姓男子在住處自製簡易溫室，並改良種植方式，讓大麻長得快又高。（記者王錦義攝）

    花蓮縣警察局、刑事警察局第三大隊第三隊破獲本案時發現，黃姓男子在住處自製簡易溫室，並改良種植方式，讓大麻長得快又高。（記者王錦義攝）

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標題：男子自建溫室種大麻 花蓮警破今年最大量


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