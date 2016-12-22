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釐清W hotel案毒品來源 北檢約談「將將」說明

「將將」劉姓女子到庭說明。（記者錢利忠攝）

2016-12-22  19:36

〔記者謝君臨、錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦W hotel毒趴郭姓女子猝死案，除了對「土豪哥」朱家龍發布境管，另將過失致死案與毒品案切開，分由兩名檢察官承辦，其中毒品專組檢察官今天下午傳喚相關人「將將」劉姓女子到案，釐清房內毒品來源，並追查相關人是否有持有、施用，以及轉讓的情形，檢方訊後將劉女請回。

今天下午4時許，劉女在另名男性友人陪同下至北檢開庭，媒體趨前詢問她是否因為W hotel命案前來開庭，2人均否認，但記者經比對後，確認該名女子就是當初曾揹著郭姓女子下樓的「將將」。

檢警調查，當天已昏迷的郭女被劉女及江哲瑋、洪聖晏2男揹下樓後，另有男子蔡逸學、陳男及陳女3人負責結帳；據悉，蔡男庭訊時，指當時郭女不知何故突然抽搐，現場沒人敢叫救護車，才由江、洪搭計程車送她去醫院；江、洪、蔡三人日前已被檢方依過失致死罪，諭令10萬、30萬、10萬元交保。

據悉，眾人「說法很一致」，交保3男加上「土豪哥」朱家龍，皆被採集毛髮及尿液送驗，釐清有無與郭女發生性行為及毒物反應。

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  • 「將將」劉姓女子到庭說明。（記者錢利忠攝）

    「將將」劉姓女子到庭說明。（記者錢利忠攝）

  • 「將將」劉姓女子到庭說明。（記者錢利忠攝）

    「將將」劉姓女子到庭說明。（記者錢利忠攝）

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相關關鍵字： W飯店 北檢 台北W飯店 將將 毒品危害管制條例 毒趴 約談
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