樂生療養院後山 驚見狗狗繁殖場煉獄

非法狗狗繁殖場，現場飼養環境惡劣。（記者李雅雯攝）

2016-09-21 20:27

〔記者李雅雯／新北報導〕新莊區樂生療養院後山驚見非法狗狗繁殖場，現場計有33隻犬隻，其中有4隻1歲以下幼犬，生活在惡劣環境中，喝已受污染水、食用酸掉餿水，犬隻毛髮打結，水桶中可見都是死掉的蛆。該案由檢舉人發現向新北市政府動保處通報，卻未受到立即處理回應，轉向桃園市推廣動物保護協會求助，經由協會奔走、媒體披露後才讓煉獄曝光。動保處人員在今天上午前往現場蒐證，約談非法狗狗繁殖場飼主，下午4點許將現場犬隻帶走送往動物之家。

非法狗狗繁殖場藏於樂生療養院後山小徑中，若未仔細聆聽時有狗激烈、淒厲叫聲，幾乎難以發現。抵達現場，空氣瀰漫腐臭、酸臭味道，狗狗看到人走過，不斷地吼叫、跳躍，猜不出多久未進食了。部分關在籠子中的狗，顯得病懨懨，眼神混濁、沒有力氣，毛髮全糾結成團，與泡在籠子底盤尿液中的蛆做鄰居。鐵皮屋中還有4隻1歲以下幼犬，其中一隻尚未開眼，推估出生未滿一週。除了犬隻，現場還有3隻深陷爛泥中的麝香豬，以及許多隻雞。

桃園市推廣動物保護協會秘書長劉盈如說，接獲檢舉人告知後，今早10點半就趕赴現場，看到眼前狀況真的是「嚇壞了」，水盆髒水泡著蛆、餿水食物都是用來餵狗，許多狗的毛髮整片脫落、糾結，儘管繁殖場飼主說「沒有在做繁殖」，但在鐵皮屋中有4隻幼犬，說法明顯矛盾；現場還有打針用藥劑，繁殖場飼主沒有獸醫資格卻做這樣的行為，已經違規。現場犬隻平均年齡在二到三歲，對繁殖業者來說，正是「黃金時期」，動保處人員帶走犬隻，仍留在現場的麝香豬和雞則讓人相當擔心。

劉盈如說，該案檢舉人向新北市政府動保處求助碰壁後，相當失望、沮喪，此案是「桃園市推廣動物保護協會」通報動保處，才獲得回應，「期望新北市政府動保處不要看人辦案」，且可以修改強化通報、救援流程的SOP。

動保處人員上午到現場蒐證後，下午4點許再回現場帶走犬隻，因為山徑小路僅能單人步行勉強通過，過程皆由人力扛著籠子進入現場。動保處長陳淵泉表示，狗狗將全部送往動物之家，進行清潔、檢查，後續會開放認養。

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非法狗狗繁殖場，關在籠子中的犬隻，毛髮糾結成塊，疑似有單眼失明狀況。（記者李雅雯攝）

非法狗狗繁殖場，上鎖鐵皮屋內有四隻未滿一歲幼犬，其中一隻甚至未開眼。（記者李雅雯攝）

現場餿水桶，用來餵食犬隻。（記者李雅雯攝）

現場還養有三隻麝香豬，關在全是爛泥的籠子內。（記者李雅雯攝）

現場雞屍，蒼蠅亂竄。（記者李雅雯攝）

新北市政府動保處人員在下午再赴現場，人力扛著籠子入內，帶走犬隻。（記者李雅雯攝）