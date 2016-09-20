正妹酒後上空跳艷舞 看LINE驚覺被偷拍瘋傳
2016-09-20 18:03
〔記者錢利忠／台北報導〕身材惹火的20多歲正妹，趁暑假期間與一群酒肉朋友到摩鐵開慶生趴，喝酒前舉止端莊的她，酒後卻大膽脫掉上衣，袒胸露乳大跳艷舞，過程全被同行的顏姓男友人錄下，事後顏男將影片傳給許姓女友人，許女又將影片分享到LINE群組，正妹得知影片外流，氣得對2人提告妨害秘密，但她事後又突然撤告，台北地檢署今將2人不起訴。
今年7月，上圍「波」濤洶湧的正妹，與友人到台北市信義區某摩鐵狂歡，眾人在音樂與酒精的催化下開始跳舞，此時，幾杯黃湯下肚的正妹，竟在房內當眾脫去外衣，豪放的裸露上身跳起艷舞，引來友人一陣驚呼與起鬨。
正妹不久醉倒在房內沙發上，顏男趁機拍下她的上空照，並將她裸上身跳艷舞的影片，一併傳給許女欣賞，未料，許女卻將她失態的影片及照片分享到LINE群組，她直到友人提醒才得知，顏男竟趁她酒後失態，偷拍她的不雅影像，事後還透過許女外流影像，憤而對2人提告。
檢方勘查已外流的影像，發現正妹當時披頭散髮，容貌並未清楚入鏡，考量偵查期間數度傳喚正妹，但她都未到庭，且後來又突然撤告，所以將2人不起訴。
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