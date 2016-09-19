高血壓還吸毒 警斥：命都不要了嗎？

2016-09-19 19:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕仁武警分局員警攔查吳姓男子，他受檢時手部不斷顫抖，卻自稱有高血壓、心臟病，看到警察會緊張，員警懷疑是推託之詞，沒想到真在他機車上起出毒品與高血壓藥包，斥他「命都不要了嗎？」

溪浦派出所所長林卓材與警員林光明日前巡經大樹區台29線、興田路口時，看到1名中年騎士車速忽快忽慢，眼睛還直盯著警車，直覺有異趨前攔查，男子拿證件受檢時，手部劇烈顫抖，林卓材還問他是否罹患疾病，男子回說有高血壓、心臟病，看到警察就很緊張。

林員看他臉部沒有泛紅，不像高血壓，經查眼前45歲的吳姓男子有毒品、強制性交、恐嚇等多項前科，要求檢查機車，吳男見紙包不住火只好同意，警方在機車置物箱的菸盒內查獲1包安非他命（重2.6公克），後又在其背包內起出毒品吸食器等證物，且他身上還真的有高血壓藥物。

吳嫌被帶回派出所偵訊途中，不捨毒品被查扣，念念有詞說，剛花了5千元買的（毒品），就這樣被你們警察查扣，警方則勸他疾病纏身，不要吸毒了，訊後依毒品罪嫌將他送辦。