菲姐提告要前男友分紅 這次她輸了

2016-09-19 13:02

〔記者溫于德／台北報導〕菲姐（本名甘玉惠）質疑前男友、冠彣公司負責人丁洋機漏通知她參加股東大會，日前到北院控告對方損害賠償，要求千萬賠償金。法院日前判菲姐敗訴，全案仍可上訴。

菲姐說，冠彣成立自民國71年，自己則是自77年起為股東，股份為全部發行股份的16％，卻從未收到分紅，懷疑是冠彣負責人丁洋機搞鬼，因此提告。菲姐也曾在庭外大打悲情牌，提到「跟丁相處35年，卻換來這種下場，實在很不值」、「把該還的趕快都還一還」，盼法官能還她應得的賠償，她更說「失去的錢事小，但青春、時間已要不回來」。

丁洋機則藉由律師反駁，菲姐從未出資，強調「她僅是借名登記角色，不是真正股東」，認為冠彣公司是他一人所有，當然不需分紅給菲姐。

台北地院認為，公司自菲姐主張的77年開始就未召開股東會議，來決定盈餘分配，所以無論菲姐是否為真正股東，都無法請求，判菲姐敗訴。