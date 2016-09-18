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保養槍枝走火 國道警左手掌遭子彈貫穿

2016-09-18  20:30

〔記者蘇福男／岡山報導〕國道公路警察局第五警察隊岡山分隊晚間傳出槍枝走火意外，47歲郭姓員警在隊部值勤進行槍枝保養時，意外槍枝走火，左手掌遭子彈貫穿，警方立即通報119，將受傷員警送醫，至於槍枝走火原因，目前仍由警方調查釐清當中。

意外發生在晚間7點多，當時郭姓員警正在槍枝保養，疑似不慎走火，左手掌遭子彈擊中貫穿，送往義大醫院急救，到院後醫生檢視其生命徵象穩定，發現左手掌有不規則撕裂傷，子彈有無殘留仍待進一步檢查。

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