中秋不烤肉聚賭... 4歲女看媽媽被抓嚇哭
2016-09-17 19:34
〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園警分局今天在大寮區泰式卡拉OK，查獲外籍人士聚賭，查獲台籍屋主、柬埔寨籍承租人和8名柬、泰籍賭客共10人；離譜的是，還有外配帶著4歲幼女及10歲國小女童聚賭，4歲女童見媽媽被抓嚇得嚎啕大哭。
林園警分局接獲線報，指稱大明街129巷內號泰式卡拉OK每逢周休二日就有外籍人士聚賭，經查店外外籍勞工宿舍林立，埋伏發現颱風天、中秋夜外籍人士川流不息，且有賭博情事。
林園警分局督察組、偵查隊及大寮分駐所今天下午3時36分持搜索票直搗賭窟，查獲柬埔寨、泰籍8名男女賭客正在聚賭「泰式九仔生」，起出撲克牌、賭資41000元、抽頭金1429元，其中1名柬埔寨男子是逃逸外勞。
警方調查，賭場負責人為43歲泰籍陳男與柬籍陳姓妻子，由陳婦向台籍黃姓屋主承租房子，邀集外勞及外配聚賭，柬、泰語言不通，卻因來台許久能以國、台語交談，形成奇異景象。
由外配帶來的4歲女童見警察登門，媽媽被抓，嚇得大哭，陳姓負責人的10歲女童則相對淡定。
黃姓屋主應訊時表示，不知道陳姓夫妻會租屋聚賭，警方訊後依賭博罪嫌將陳姓夫妻送辦，賭客依社秩法裁處，並依「兒少法」、「就業服務法」移送涉案人員。
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