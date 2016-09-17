| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
馬勒卡強度減弱 新竹、花蓮脫離警戒區
 首頁 > 社會

中秋不烤肉聚賭... 4歲女看媽媽被抓嚇哭

2016-09-17  19:34

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園警分局今天在大寮區泰式卡拉OK，查獲外籍人士聚賭，查獲台籍屋主、柬埔寨籍承租人和8名柬、泰籍賭客共10人；離譜的是，還有外配帶著4歲幼女及10歲國小女童聚賭，4歲女童見媽媽被抓嚇得嚎啕大哭。

林園警分局接獲線報，指稱大明街129巷內號泰式卡拉OK每逢周休二日就有外籍人士聚賭，經查店外外籍勞工宿舍林立，埋伏發現颱風天、中秋夜外籍人士川流不息，且有賭博情事。

林園警分局督察組、偵查隊及大寮分駐所今天下午3時36分持搜索票直搗賭窟，查獲柬埔寨、泰籍8名男女賭客正在聚賭「泰式九仔生」，起出撲克牌、賭資41000元、抽頭金1429元，其中1名柬埔寨男子是逃逸外勞。

警方調查，賭場負責人為43歲泰籍陳男與柬籍陳姓妻子，由陳婦向台籍黃姓屋主承租房子，邀集外勞及外配聚賭，柬、泰語言不通，卻因來台許久能以國、台語交談，形成奇異景象。

由外配帶來的4歲女童見警察登門，媽媽被抓，嚇得大哭，陳姓負責人的10歲女童則相對淡定。

黃姓屋主應訊時表示，不知道陳姓夫妻會租屋聚賭，警方訊後依賭博罪嫌將陳姓夫妻送辦，賭客依社秩法裁處，並依「兒少法」、「就業服務法」移送涉案人員。

廣告
  • 警方起出撲克牌、賭資等證物。（記者洪臣宏翻攝）

    警方起出撲克牌、賭資等證物。（記者洪臣宏翻攝）

  • 警方破賭場，赫見4歲女童在場。（記者洪臣宏翻攝）

    警方破賭場，赫見4歲女童在場。（記者洪臣宏翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中秋節 兒少法 女童 就業服務法 烤肉 聚賭
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
柚子肉丸
傳統青醬細扁麵
美味沙拉小秘訣
颱風過後這樣洗蔬果
轉寄

標題：中秋不烤肉聚賭... 4歲女看媽媽被抓嚇哭


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月17日‧星期六‧丙申年八月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.