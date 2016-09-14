為何拿水球丟人？國中生有話要說
2016-09-14 17:12
〔記者翁聿煌／新北報導〕永和區某國中學生對無業民眾丟水球被PO網批評，校方已找到丟水球的兩個學生訓斥不當行為，校長說，學生已知行為不對，但是丟水球的原因是，被害人上週以缺錢買車票回基隆為由，向兩個學生借錢，兩人信以為真，好心拿錢給對方，未料事後又見當事人還在社區徘徊才知受騙，氣憤之下才丟水球。
永和兩國中生疑似欺侮流浪漢的影片被po上網引發很大議論，網友紛紛出言指責學生的做法不當，校方今天也趕緊找到學生了解事情經過，經校方調查了解，原來丟水球的A校兩學生，上週就在附近遇到過這名男子，男子說他家住在基隆，但是沒錢搭車回去，兩位學生心生不忍，各自掏出口袋的零用錢40元，共80元給對方搭車。
沒想到隔幾天又遇到這名男子在原處逗留，兩人才知道被騙，氣憤之餘拿水球丟他，並責罵對方，對方也回嘴，此時被路過民眾拍攝影片。
另一名B校學生剛好經過，他認識A校兩生，同時也看到有民眾錄影，因感受到可能雙方會發生進一步衝突，才用手架離A校學生，並以斥責語氣向男子說：「不是說要回家，怎麼還在這？」
校長說，不管怎樣丟水球就是不對，經學校與當事學生溝通，兩人都感到懊悔，校方將會聯繫當事人表達歉意，並了解向學生借錢目的，學校也會加強學生的品德教育，聯繫轄區派出所，在學生上下學動線範圍內，加強注意有無特殊人物逗留徘徊。
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