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莫蘭蒂恐怖巨浪 險吞沒墾丁救護車

救護車破浪前進。（記者蔡宗憲翻攝）

2016-09-14  12:12

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕莫蘭蒂颱風從清晨至今仍籠罩恆春半島，海灘掀起5公尺巨浪，墾丁消防分隊救護車，執行勤務時，在南灣「破浪前進」，恐怖畫面讓民眾為辛苦消防人員捏一把冷汗。

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