砸不當黨產委員會 動機是「賭爛顧立雄」

2016-09-13 23:45

〔記者王冠仁／台北報導〕涉嫌在今天中午丟石頭砸毀「不當黨產委員會」大樓一樓玻璃門的男子安平（52歲），今天晚上8點多先被警方在民生東路附近巷弄逮捕到案，他在深夜11點製作完筆錄後離去。

他告訴警方，因為「賭爛」顧立雄，才會丟石頭洩憤。安嫌在自己的臉書上寫下，他曾就讀「政校76」（應指「政戰學校」），是退伍軍人，還曾在某旅行社擔任領隊。

警方說，安嫌聲稱尚未到案同夥「阿凱」才是動手丟石頭砸玻璃門的人，警方將持續追查「阿凱」下落。此外，警方根據監視器畫面與目擊者說詞，發現「阿凱」先拿石塊丟擲，但疑因力道過小「沒砸破」，安嫌才撿起石頭再次砸毀玻璃門，因此也將他依毀損罪嫌送辦。