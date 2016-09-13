北檢偵辦一銀遭盜領案 全案擬今日偵結

2016-09-13 09:24

〔記者謝君臨、錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦第一銀行遭跨國駭客集團盜領案，檢方未對在押的拉脫維亞籍嫌犯安卓斯、羅馬尼亞籍潘可夫、米海爾等3嫌聲請延押，全案擬在今天偵結，3嫌將被依詐欺、洗錢及妨害電腦使用等罪起訴，不排除具體求處重刑；法務部長邱太三也將在下午表揚見義勇為的有功民眾。

檢警調查，此案共17名外籍嫌犯涉案，僅安卓斯等3嫌落網，其餘14名共犯均在案發後搭機潛逃離境，檢方偵結此案後，不排除對已曝光潛逃的14嫌發布通緝；另外，刑事局已向國際刑警組織通報在逃14嫌的身分，請求協緝。

今年7月開始，一銀各分行遭跨國駭客集團鎖定，陸續有俄羅斯、羅馬尼亞、愛沙尼亞、澳洲、拉脫維亞等國籍的車手入境，透過通訊軟體聯繫國外主嫌，以惡意程式操控ATM吐鈔，分批盜領一銀款項8390萬元。

警方繼逮獲3嫌，起出6000多萬元，再於7月18日聲押3嫌獲准，20日警方借提安卓斯，在內湖山區起出1263萬元贓款，另柯姓民眾拾獲454萬多元贓款，全案仍有贓款578萬未追回。