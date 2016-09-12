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一銀盜領案3嫌未延押 北檢本週將偵結

2016-09-12  10:53

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦第一銀行遭跨國駭客集團盜領案，目前共有拉脫維亞籍嫌犯安卓斯、羅馬尼亞籍潘可夫、米海爾等3嫌在押，上週五是檢方聲請延押的最後期限，但檢方並未對3嫌聲請延押，因此本案將於本週偵結，預期3嫌將被依詐欺、洗錢及妨害電腦使用等罪起訴，檢方考量3嫌未詳實交代幕後案情，不排除具體求處重刑。

檢警調查，此案共17名外籍嫌犯涉案，僅安卓斯等3嫌落網，其餘14名共犯均在案發後搭機潛逃離境，檢方偵結此案後，不排除對已曝光潛逃的14嫌發布通緝；另外，刑事局已向國際刑警組織通報在逃14嫌的身分，請求協緝。

今年7月開始，一銀各分行遭跨國駭客集團鎖定，陸續有俄羅斯、羅馬尼亞、愛沙尼亞、澳洲、拉脫維亞等國籍的車手入境，透過通訊軟體聯繫國外主嫌，以惡意程式操控ATM吐鈔，分批盜領一銀款項8390萬元；檢警已查獲贓款6024萬元，均已存入北檢專戶。

檢警發現，該組織分工細膩，先是在7月初派「先遣部隊」到台灣勘查地形、確認提款機型號及適合下手的分行目標後，另指派盜領車手於7月8日入境，並於9日至11日間，依電子地圖指示搭計程車分3批在台北市、新北市及台中市等一銀分行做案。

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  • 在台處理贓款的拉脫維亞籍主嫌安卓斯。（資料照，記者黃耀徵攝）

    在台處理贓款的拉脫維亞籍主嫌安卓斯。（資料照，記者黃耀徵攝）

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