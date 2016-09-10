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逼穿比基尼躺著晃動胸部 8小模控攝影師拍「偽A片」

一名擁有E罩杯好身材的女模控訴新北市攝影師「阿倫」，要求她拍下「偽A片」。示意圖，與本新聞無關。（情境照）

2016-09-10  07:38

〔即時新聞／綜合報導〕拍美照小心誤入色情陷阱，一名擁有E罩杯好身材的女模控訴新北市攝影師「阿倫」，要求她拍下「偽A片」，事後竟發現還有多人受害。

《蘋果日報》報導，25歲的女模「游游」表示，自己日前到新北市板橋區、攝影師「阿倫」的工作室試鏡，對方從休閒風格照片開始拍起，卻逐漸要求她換上NUBRA、內衣、比基尼，最後甚至要游游躺著手拉彈力環，讓胸部不停晃動，阿倫再由上方拍攝，並要游游擺出翻白眼、吐舌頭等表情，游游事後感到相當不舒服，懷疑阿倫是在拍攝模擬性愛畫面。

報導指出，游游在臉書訴說此事，有7名女模留言說自己也遇到相同遭遇，阿倫均用相同手法，要求換上性感衣物後逼迫晃奶。游游昨天在男友陪同下到台中地檢署控告阿倫強制猥褻。

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