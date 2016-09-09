竹縣工地遭埋有害污泥？ 環局開挖查無不法
新竹縣政府環保局（左著藍色背心者）今天會同保七總隊員警（著黃色雨衣者）到被檢舉的工地開挖，查無檢舉所指違法事實。（記者黃美珠攝）
［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣某建案工地被檢舉涉嫌盜採底下砂石後回填有毒廢棄物和污泥，保七警方今天會同新竹縣政府環保局共同在基地開挖9處，發現底下雖有建築剩餘土，以及之前配合鄰近工地施設沉砂池所鋪的不透水帆布，但並沒有前述被檢舉的非法事實。
保七警方表示，他們5日接獲檢舉，指稱前述工地在民國100年間，原來的李姓地主委託土地開發公司辦理自地重劃，卻涉嫌趁機把地上的良土和底下的砂石挖走，然後回填大量的廢棄物、甚至有害污泥，造成近4年來，周邊罹患癌症的居民倍增。
檢舉人質疑其中有鬼，且很可能有公部門涉入，希望有關單位徹查，且釐清前述癌症患者生病與前述廢棄物、污泥造成地下水污染有無關係。
他們獲報後相當重視，今天會同新竹縣政府環保局事業廢棄物防治科組成聯合稽查小組到現場開挖調查。
聯合稽查小組總共大大小小挖了9個點，其中6點開挖深達7公尺，已經挖到填方底部。挖出的是顏色深淺不一的土方，夾雜有紅磚等建築剩餘土，以及少數零星的破布、木材、帆布。
警方當場詢問工地負責人何以出現帆布？李姓代表說，他們3年前才買下該塊土地，隔鄰工地因為排水問題，他們協助提供沉砂池。被挖出的帆布就是用來作沉砂池不透水布的。
聯合稽查小組表示，初步目視，該處工地開挖後並無發現被檢舉的不法事實，現場顏色深淺不一的土壤也沒有任何可疑異味，並非污泥。
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新竹縣政府環保局（右著藍色背心者）今天會同保七總隊員警（著黃色雨衣者）到被檢舉的工地開挖，查無檢舉所指違法事實。（記者黃美珠攝）
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警方和新竹縣政府環保局直言，開挖雖然發現工地現場有極少量的破布、帆布等，但原則上數量不多，也無檢舉所稱的有害污泥。（記者黃美珠攝）
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警方和新竹縣政府環保局直言，開挖雖然發現工地現場有極少量的破布、帆布等，但原則上數量不多，也無檢舉所稱的有害污泥。（記者黃美珠攝）
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警方和新竹縣政府環保局直言，開挖雖然發現工地現場有極少量的破布、帆布等，但原則上數量不多，也無檢舉所稱的有害污泥。（記者黃美珠攝）
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警方和新竹縣政府環保局調查發現，開挖現場出現的破帆布，是當初被檢舉工地協助隔鄰工地施作沈澱池的不透水布，並非引入的廢棄物。（記者黃美珠攝）
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標題：竹縣工地遭埋有害污泥？ 環局開挖查無不法
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