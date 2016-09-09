騙很大 黃琪坦承假冒名媛住宿 但「有付錢」
2016-09-09 14:16
〔記者邱俊福／台北報導〕替前總統陳水扁算塔羅牌的黃琪，多次冒充名人名義行騙入獄，出獄後又冒國泰集團蔡家三哥蔡萬霖大房三子蔡鎮宇的獨生女蔡佳玲名義，向晶華酒店、喜來登等多家飯店訂房，企圖獲取優惠入住，昨天遭檢警查緝到案時，他雖承認有冒名，但強調「我有付錢」，全案由檢方偵辦中。
檢警調查，黃琪這次有點像亂槍打鳥方式，向多家飯店，冒充蔡佳玲名義訂房入住，但初步了解，入住過喜來登三次，以5800元住到2萬2000元的酒店套房，其餘飯店僅打電話詢問過，這次檢方是認為他以相同手法行詐，將他聲押禁見，獲准。
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