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黃琪才剛假釋出獄 又扮「女聲」騙住宿遭羈押

2016-09-09  13:28

〔記者錢利忠／台北報導〕曾替前總統陳水扁算塔羅牌而聲名大噪的黃琪，因涉冒充頂新魏家少東，申辦「黑卡」無限卡盜刷入獄服刑，今年5月才獲假釋，未料，他又故技重施，涉冒充國泰蔡家蔡鎮宇獨生女蔡佳玲名義，假扮女聲向飯店訂房騙宿，昨天被檢警拘提到案後遭聲押禁見，台北地院今准押。

黃琪本名黃照岡，只有國中學歷的他，多次犯下詐欺案件鬧上媒體版面，此次他又涉冒充豪門第三代，向至少3間五星級飯店騙取訂房優惠，犯行集中於今年暑假期間，至少得逞10次。據悉，他昨遭拘提到案後，行使緘默權。

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  • 曾幫前總統陳水扁算命涉嫌詐騙及偽造文書的黃琪（本名黃照岡），假扮女聲向飯店訂房騙宿。（資料照，記者廖振輝攝）

    曾幫前總統陳水扁算命涉嫌詐騙及偽造文書的黃琪（本名黃照岡），假扮女聲向飯店訂房騙宿。（資料照，記者廖振輝攝）

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