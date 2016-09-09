大巨蛋案未終止契約 柯挨批踐踏北市尊嚴
2016-09-09 10:52
公民團體今天上午聚集北市政府門口，高舉標語痛斥柯市府遭財團綁架。（記者黃建豪攝）
〔記者黃建豪／台北報導〕台北市政府昨日宣告暫緩終止大巨蛋BOT契約，引發公民團體不滿，今天上午聚集台北市政府門口，高呼「柯市府被財團綁架 踐踏台北市的尊嚴」、「終結貪腐地標 找回公平正義」等口號。松菸公園催生聯盟召集人游藝痛批，遠雄根本未作任何具體改善，市府就自行退縮暫緩終止契約，等同讓台北市的尊嚴和誠信，全部都被財團踩在腳下。
台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅表示，柯市府沒有實際終止契約後，遠雄昨天馬上就跟市府又開始對公安標準各說各話，所以遠雄到底有沒有心改善，還是只是拖延，大家可以拭目以待，但大巨蛋其實不只契約履約的問題，它本身還是違法綁標的弊案，如果柯市府因為遠雄說要改善，就忘記追究弊端，那市長柯文哲跟過去他所批判的馬、郝前市長，其實也是一樣的。
蔡雅瀅說，大巨蛋同時是文化體育特定專用區，開發內容卻是商業大於體育，但依照都市計畫法38條，其商業不能大於文化體育，同時遠雄曾在環評承諾的退縮一車道，實際也未做到，相關爭議仍在台北高等行政法院審理中。
松菸護樹志工團表示，柯文哲曾說「大巨蛋案是一個複雜的政商關係」，現在他們很難過的看到柯文哲成為其中的一員，他們不希望大巨蛋在前市長馬英九手上簽約，在前市長郝龍斌手上核發建照，最後在柯文哲手上完工，否則這將是柯文哲一輩子的印記。
信義區新仁里長吳建德認為，大巨蛋恐淪為下一屆市長角力戰的戰場，各方政治人馬一定正在盤算當中，到最後，柯市府不僅信用破產，還會被輿論的口水淹沒，在政策的鬥爭中被吞噬掉，因此呼籲柯文哲拿出勇氣和遠雄終止契約，否則再拖下去永遠不是辦法。
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