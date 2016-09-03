學校施工中 工人竟躲廁所性侵女老師

2016-09-03 18:47

〔記者王捷／台南報導〕台南驚傳歹徒侵入校園性侵案，在學校施作工程的粗工，見30多歲的女老師上周六傍晚到學校辦公室備課，趁著女老師到廁所時，持利器強押女老師到廁所內性侵，但歹徒情急時沒有勃起，最後用雙手摳摸女老師下體、強迫女老師幫他打手槍，完事後逃逸，有偵查佐擔心歹徒再犯，向外界呼籲師生要提高警覺，千萬別再落單。

案件發生後，警分局長下封口令，不准偵查佐對外透露，否則就要以洩密懲處，警方也以「偵察中不公開」拒絕透露案情，但有看不過去的偵查佐透露，要師生提高警覺心。

據了解，當女老師走進廁所開燈時，赫然發現歹徒躲在廁所內，他拉住女老師頭髮，亮出利器威脅女老師不准呼喊，但是歹徒疑似太緊張，陰莖無法勃起，又逼女老師觸碰他的陰莖，歹徒並將手伸進女老師內褲摳、摸下體。

雖然警方不願多做解釋，不過教育局坦承的確有發生校園性侵案，會加強校園安全。