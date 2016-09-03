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馬公惡少砸服飾店 還嗆房東少管閒事

惡少將新裝好的強化玻璃砸破。（記者劉禹慶攝）

2016-09-03  12:11

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕純樸的澎湖馬公街頭，今日清晨傳出惡少砸店案件，位在馬公市重慶街與光明路口的服飾店，清晨6時許遭到2名不明惡少，砸碎門面玻璃，住在樓上房東聞聲下樓查看，還被惡少嗆聲少管閒事，警方掌握監視錄影帶全力偵辦。

警方調查指出，今年6月25日甫開業的服飾店，與鄰近彩券行為同一名業主，今日清晨6時許，突然傳出有惡少砸店，裝置門面的2片強化玻璃遭到擊破，由於玻璃碎裂聲過大，驚醒住在樓上的張姓房東，急忙下樓查看，惡少竟向房東嗆聲：「沒你的事，你不要管！」房東只能無奈退回樓上，電話通報業者趕回。

業者急忙趕回，惡少早已逃逸無蹤，清點財物損失，光是新裝玻璃展示櫥，就損失10餘萬元，還有櫥窗內遭到波及精品衣物，加上連日來無法營業損失，估計超過數十萬元，但業者表示近來並無與人結怨，也無財物及消費糾紛，為何會遭人惡意砸店，自己也相當不解，只希望警方盡速破案，才能早日安心開業。

警方據報後偵騎四出，已沿路調閱監視器，掌握惡少行經動線，有信心能在短期內盡速破案；至於是否為特定犯案，由於業者還有一家店，在鄰近不到300公尺的民權路上，並未受到波及，因此警方將盡速緝凶到案，釐清是否因結怨或隨機犯案動機，讓純樸的澎湖早日恢復平靜。

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  • 純樸的澎湖馬公市區發生砸店的治安事件。（記者劉禹慶攝）

    純樸的澎湖馬公市區發生砸店的治安事件。（記者劉禹慶攝）

  • 商家遭到惡少砸店，玻璃櫥窗全毀。（記者劉禹慶攝）

    商家遭到惡少砸店，玻璃櫥窗全毀。（記者劉禹慶攝）

  • 內部精品衣物全都露，還有不少受到波及，無法販售。（記者劉禹慶攝）

    內部精品衣物全都露，還有不少受到波及，無法販售。（記者劉禹慶攝）

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