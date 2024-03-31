為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

阿伯好奇看施工跌落2米坑輕傷 高雄水利局：已覆蓋開孔處

蔡姓男子好奇看施工跌落2米坑輕傷。（讀者提供）

蔡姓男子好奇看施工跌落2米坑輕傷。（讀者提供）

2024/03/31 18:07

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名蔡姓男子昨天傍晚行經三民區河北路、中華路口，水利局包正施作過路溝，蔡男好奇手撐臨時圍籬看施工，整個人跌落2米深施工坑洞，所幸輕傷無大礙；水利局今表示，施工圍籬採活動式鋼管護欄符合規定，開孔處先以臨時鐵板覆蓋，將加強防墜設施，增設警示燈、牌，避免人車掉落。

水利局進行河北路抽水站工程，施作過路段排水溝，要連接中華路側溝，一名蔡姓男子（78歲）昨天傍晚在旁觀看施工，疑因雙手撐住臨時圍籬力道過大，導致臨時圍籬傾倒，連人摔入2米深工地坑洞，大約長1米2、寬50公分，路過民眾見狀架梯深入坑中救人，所幸蔡男僅手腳及臉部輕微擦挫傷，初步包紮後送醫無大礙。

水利局今表示，依據契約施工圍籬規範，臨時開挖得採簡易式圍籬，現場採用活動式鋼管護欄，符合工程設計圖說，底部已用H型鋼做為基礎結構，以增加護欄本身的自重，避免輕微碰撞而有位移或傾倒的情形發生，且與每單元護欄裝設警示設施。

此外，護欄與開孔間距離60公分，設置方式與位置符合規定，一般施工中會將活動式護欄依實際施工需求空間向外移設，收工後再將活動式護欄往內移置縮小圈圍面積，降低人車通行的影響。

水利局已先將開孔處以臨時鐵板覆蓋，將加強防墜落措施，增設警示標、警示牌，避免人車掉落，並加速趕工，預計4月底完工，呼籲民眾施工期間，不要靠近施工圍籬。

蔡姓男子好奇看施工跌落2米坑輕傷。（讀者提供）

蔡姓男子好奇看施工跌落2米坑輕傷。（讀者提供）

水利局已完成覆蓋開孔處，並加強防墜、警示設施。（市府提供）

水利局已完成覆蓋開孔處，並加強防墜、警示設施。（市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
阿伯探頭看路面施工 下一刻跌入2米坑獲救
2024/03/31 11:48

阿伯探頭看路面施工 下一刻跌入2米坑獲救
竹北光明11路 現1公尺深天坑
2024/03/25 05:30

竹北光明11路 現1公尺深天坑
誤闖工地不慎跌落坑洞 8旬嬤受驚嚇
2023/02/28 12:34

誤闖工地不慎跌落坑洞 8旬嬤受驚嚇
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播