涉偷拍裸照、性愛光碟 徵信天后江梅綺判刑10月

2016-09-01 12:25

〔記者張文川／台北報導〕有「徵信天后」封號的「江梅綺女人徵信」負責人江梅綺，被控利用受託蒐證捉姦時，偷拍一名國小女老師裸照，勒索封口費未遂，又偷拍一名法院女科長的性愛光碟，恐嚇女科長離職，還行賄監理所僱員、警員取得個資，集團10人分依行賄、妨害秘密、恐嚇取財等罪被起訴；台北地院今宣判，江梅綺被判刑10月，可易科罰金30萬元，其餘共犯各被判4月至1年半，其中半數獲緩刑。可上訴。

江梅綺2001年成立徵信公司，創業8年後再創「江梅綺女人徵信公司」，專攻女人捉姦，以清一色的女偵探跟監蒐證「抓猴」，風格獨樹一格，業界紛紛跟進。

2011年間，該徵信社受託查詢某法院趙姓女科長，由執行總監周家銘負責，隔年5月周男潛入趙女家中臥室裝針孔攝影機，偷拍到趙女與男子的性愛光碟，將光碟寄給趙女，打電話恐嚇要她離職，「否則不久的將來，會像李宗瑞那樣曝光」，趙女如驚弓之鳥而暴瘦10公斤。

2012年3月，該社受託查詢另名國小女老師個資，協理張秬豪至女老師家偷拍裸照，將光碟寄到女老師學校，再打電話向女老師恐嚇索錢，女老師報警。

檢警擴大偵辦，查出有監理站、員警向徵信業者洩露個人資料，偵查時江梅綺被收押禁見，偵結後起訴10人，移審北院後江梅綺獲300萬元交保，案經3年審理，今天一審宣判。