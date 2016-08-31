國中女上學途中遭掐脖、摀鼻 警火速逮嫌犯

2016-08-31 18:23

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里立新國中1名國三女生，昨天清晨7點多上學行經大里立新一街和甲興街口時，突然遭1名男子掐脖子、摀住嘴巴意圖不明，所幸附近民眾發現大聲制止，該名男子見事跡敗露趕緊逃逸，有民眾事後在臉書社團「大里人聊天室」貼文，提醒附近國中小學生小心，警方得知火速調閱監視器，今天下午3點多逮獲涉案姚姓男子（22歲），姚男供稱只是想搶錢，警方目前正在偵訊釐清犯案動機。

1位民眾昨天在臉書分享訊息，表示昨天清晨7點多時，有國中生上學途中遭不明男子掐脖子、摀住嘴巴，幸好有民眾制止，提醒大里立新國中、小的學生結伴上下學，訊息並被分享到臉書社團「大里人聊天室」，因附近就是立新國中小，家長、學生都人心惶惶。

霧峰分局19甲派出所所長陳協成表示，從臉書社團得知訊息，立刻派人調閱監視器偵辦，發現該名男子事跡敗露後逃離現場，並在距離犯案地點2、3條街外的路邊搭乘事先放置的汽車逃逸，立刻鎖定車牌追查。

陳協成表示，調查後發現車子是1家租車行所有，立刻聯繫租車和保證人說明，2人都否認開車，表示車子由姚姓友人（22歲）開走，警方今天下午前往姚男在大里住處找人，姚男見警方上門坦承犯行，供稱因缺錢花用想搶錢，坦承有出手拉扯國中女生，警方正在偵訊進一步釐清犯案動機，並清查是否涉嫌其他案件。