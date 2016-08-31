捐警用巡邏車 東寧宮守護竹市

2016-08-31 14:17

〔記者王駿杰／新竹報導〕今天是農曆7月29日地藏王菩薩誕生日，新竹市東寧宮上午舉辦祝壽大典，於典禮中捐贈新竹市警察局巡邏車一輛，市長林智堅親自到場感謝，他說，東寧宮多年來陸續捐救護車、消防車及巡邏車，熱心公益造福地方，堪為宮廟典範。

今贈車儀式由東寧宮主委莊燦耀代表贈鑰，林智堅代表接受並回贈感謝牌，另頒贈「普濟眾生」匾額，表彰公益，立法委員柯建銘、市議會議長謝文進、市議員曾資程等人皆到場共襄盛舉。

東寧宮主委莊燦耀表示，東寧宮有感警察人員平時執勤辛勞，為讓警方維護地方有更好的巡邏利器，經廟方主委及信眾開會通過，決定捐贈巡邏車做為治安維護之用，為社會盡一份心力。

林智堅指出，今日捐贈的巡邏車將提供「好厝邊」東門派出所使用，為新竹市警局再添治安利器，守護市民安全。

市警局表示，目前東門派出所共有三輛巡邏車，其中兩輛就是東寧宮分別在 2006 年、2013 年捐贈，東門商圈是人潮聚集熱點，地段較複雜的地方，東寧宮今日捐贈的豐田 2000cc Camry巡邏車性能優異，將做為東門派出所員警維護治安之用。