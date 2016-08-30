抓寶可夢遇人溺水 玩家棄寶救人險滅頂

2016-08-30 18:08

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣北斗河濱公園今日驚傳一名九旬吳姓老婦落水事件，寶可夢玩家陳易呈正準備抓寶時，目睹老婦跌落河中，他馬上拋下手機，跳下河中救起老婦，搶救過程中一度還因為體力不支差點滅頂，幸好其他玩家也加入搶救，並與趕來的消防隊員一起救起兩人，老婦目前昏迷仍在急救中，陳男則有手、胸擦傷，送醫後無大礙。

27歲開花店的陳易呈表示，自己也是寶可夢玩家，今日上午11點騎車行經北斗河濱公園天權橋時，發現很多人在此抓寶可夢，於是也趕緊停車在路旁，準備抓寶可夢，卻看到眼前的婦人走路搖搖晃晃的，接著跌落一旁的八堡二圳，他見水位落差高約3公尺，於是先找一個救生圈丟給老婦人，可是老婦似乎失去意識，在河中載浮載沉，他只好趕緊用手撐住滑下河中救人。

陳易呈說，自己身高178公分，救老婦時河水一度將自己滅頂，他趕緊呼叫其他玩家丟下救生圈再套住自己頭，才慢慢拉著老婦游到河邊，並一直跟她說話，要她保持清醒。

陳易呈也說，過去曾擔任田中鎮長司機，參與不少救災場景，判斷現場有救生圈，加上自己也會基本游泳技巧，於是跳河協助，只是沒料到自己體重太重，有120公斤，在河中救人有點耗盡體力，很高興把阿嬤救起來，但很擔心阿嬤的狀況。

陳妻得知丈夫消息趕到醫院，直呼「丈夫平時喜歡熱心助人，可是還是會擔心，很高興他見義勇為」。

彰化縣消防局北斗消防分隊趕抵現場，把2人送往北斗卓醫院就醫，吳姓婦人（91歲）仍有生命跡象，隨後又轉往彰基，目前昏迷指數9，插管治療中，救人的陳易呈手、胸有擦傷，吊點滴後下午已返家休養。

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