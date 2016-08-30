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男童瘋傳女同學裸照被訴 今判賠

2016-08-30  16:25

〔記者溫于德／台北報導〕北市某知名國小日前爆發男學生集體瘋傳女同學裸照，涉案的張等4名青年被告上法庭。刑事被依違反兒童少年福利法，責付家長帶回管教；民事方面，今（30）天下午判決出爐，法官認為，受害女同學求償有理，但求償金額太高，張等人需連帶賠償24萬，全案仍可上訴。

全案起因於，張童原是女同學好友，先騙對方拍裸照並取得，自己雖也給裸照，卻是網路上抓的。張之後再傳給同樣姓張、陳與邱等3位同學觀賞，遭學校老師發現，4人同時被告刑事，並附帶民事求償，要求240萬賠償。

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