台電員工修電箱 驚傳遭電擊受傷
2016-08-30 13:55
〔記者邱俊福／台北報導〕一名台電外包廠商維修人員今天下午1時許，赴北市大安區麗水街一棟大樓地下室電機房施工時，不慎高壓封套彈出，遭電擊，現場未起火，但造成台電員工臉部、鼻樑及左嘴唇灼傷，消防局據報已緊急送台大醫院治療。
消防局表示，今天下午1時13分許，該員工到大安區麗水街9巷一棟五層樓建築的地下室1樓電機房施工，突然不慎電擊受傷，幸意識清楚，沒有大礙。
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