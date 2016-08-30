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7旬老婦墜樓 頭顱破裂身亡

2016-08-30  12:16

［記者黃捷／新北報導］新北市三重區民生街38巷內今早7時許，突然「砰」一聲巨響，附近居民紛紛外出查看，赫見一名老婦倒在血泊中，嚇得立刻報警，但警消趕抵現場時，發現老婦頭顱破裂，已無生命跡象。

警方調查，老婦目測年紀約70歲，但身上沒有證件，墜樓現場的公寓5樓天台放有婦人的鞋子，以及墊腳的椅子，初步研判是跳樓輕生，但鄰居表示從未見過這名老婦，應不是住戶，且暫未發現遺書，警方目前仍在追查身分，以釐清老婦自殺原因。

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  • 警方封鎖現場調查。（記者黃捷翻攝）

    警方封鎖現場調查。（記者黃捷翻攝）

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