家庭理髮不理髮 半百女老闆全套服務

2016-08-29 17:27

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市某家庭理髮店「掛羊頭賣狗肉」，57歲的陳姓女老闆不理髮，卻從事「全套」性交易，每次收費1500元，比理髮還好賺，被警方當場查獲，將陳女依妨害風化罪嫌移送法辦，劉姓嫖客則依違反社會秩序維護法裁處。

諷刺的是，陳女在2樓與嫖客「翻雲覆雨」過程，特別將1樓店面上鎖，當2名男性警員穿便衣登門查緝時，陳女的朋友剛好到場，還開門招呼入內，得知他們是警察時，已來不及通報陳女。

高市警方指出，三民區某家庭理髮店疑似經營色情交易，派員臨檢取締，當場查獲57歲陳女與56歲劉男性交易，將他們移送法辦。