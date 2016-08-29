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國一新生開學日墜樓身亡 他在她們面前跳樓

2016-08-29  11:20

〔記者余衡／新北報導〕新北市土城區裕民路上的一處社區大樓，今天早上7點多傳出墜樓意外，今年將升上國中的12歲鍾姓少年，疑因害怕面對轉換環境及升學壓力，在開學日從自家12樓頂樓墜樓，經過近1個半小時急救，仍因全身多處骨折出血不治身亡，鍾父表示兒子生活作息正常，最近並未察覺明顯異狀，今早也也沒跟兒子發生口角，但全案目前仍不排除是因為害怕開學而輕生。

警方初步了解，準備升國一的鍾姓少年原訂上午要到學校報到，上午近7點時由鍾父叫醒兄妹兩人後，鐘父進行盥洗後就不見兄妹人影，隨後妹妹及鄰居慌張下樓告知「哥哥掉下去了！」父親才得知兒子墜樓。妹妹僅表示，早上哥哥找她幫忙到頂樓拿東西。

大樓主委王姓女子表示，早上她正要上頂樓澆花，看到鍾姓少年跨坐牆緣，妹妹則在一旁不斷哭泣說著：「哥哥你在做什麼，你不要這樣！」她上前勸阻鍾少「很危險，你快點下來！」不料鍾少就突然一躍而下墜落馬路旁，她立刻報警並帶著妹妹下樓通知鍾父。

據了解，鍾少為單親家庭，父親曾二度結婚但目前和妻子離異，兩名子女是和第二任妻子所生，鍾父目前待業並為中低收入戶，暫靠每月近兩萬元補助度日。

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  • 鍾少父親及妹妹前來派出所（記者余衡攝）

    鍾少父親及妹妹前來派出所（記者余衡攝）

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