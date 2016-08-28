引擎發動、腳踩煞車 沒有開走也算「駕駛」

2016-08-28 23:34

〔記者王定傳／新北報導〕新北市徐姓男子今年3月間，在快炒店喝完酒後，跑到自己的小貨車內休息，但他的貨車違規停車被警方發現，酒測值0.47毫克，徐否認酒駕，新北地院合議庭認為，徐當時有喝酒，坐在引擎已發動的小貨車駕駛座，腳又踩在煞車上，已算控制動力交通工具，屬於「駕駛」行為，判他2月徒刑，併科罰金1萬元。

判決書指出，今年3月17日晚間，徐男在快炒店喝完酒後，跑回自己的小貨車休息，但小貨車違規停車，隔日上午近7點時，警方獲報前來取締，發現他腳踩煞車欲駛離，立即攔阻，酒測值高達0.47毫克。

徐男被依簡易判決處刑判2個月徒刑，併科罰金1萬元，徐不服提出上訴指，他確實有喝酒，返回汽車上休息，天亮醒來後，因為覺得悶，欲開啟空調繼續休息，才轉動鑰匙發動引擎，並腳踩煞車，但並未起步，警方就前來取締，當時他發動小貨車並無駛離的意思，小貨車也沒移動或駛出。

不過，合議庭認為，徐男在偵查時坦言見到警方前來，想開車回家，後來又翻供，顯係事後矯飾之詞，且只要行為人控制動力交通工具（例如：轉動方向盤或煞車），即應屬刑法第185條之3所稱的「駕駛」，徐當時坐在引擎已發動的小貨車駕駛座，腳又踩在煞車上，控制動力交通工具，顯非休息，而是處於可立即行駛車輛離去狀態，已對交通安全形成一定干預。

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