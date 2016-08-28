「帕飛」網路招募少女坐檯 層層剝削控制行動
2016-08-28 15:22
〔記者洪臣宏／高雄報導〕蘇姓男子成立party經紀公司，大辣辣在臉書po文招募「有存錢思想的女生」，然後送到帕飛（perfect）經紀公司的酒店或其他KTV坐檯陪酒，以層層剝削伎倆控制其行動，高市警方直搗旗下的美甲店，陸續查獲蘇嫌等6嫌及4名逃家少女，正擴大偵辦中。
前鎮警分局7月間查獲15歲李姓失蹤少女，發現她離家才半個多月竟有錢拿名牌包、使用蘋果手機，深入追查發現她在party經紀公司上班，直覺不單純成立專案小組偵辦。
專案小組在網路情蒐時，發現32歲蘇嫌在臉書上以「晏霆」名義徵求小姐，還強調不會逼脫衣、吸毒，作風高調，經連日蒐證，25日夜間會同高市特勤中隊查察該集團聚集的「完美（perfect）美容美甲名店」，當場查獲party小姐薪資單及花名「依依」（17歲）、花名「雯雯」（16）少女等人。
警方調查，蘇嫌原為帕飛的經紀人，看到經紀公司很好賺，私下成立party，對前來應徵的小姐來者不拒，並要求她們穿著暴露前往酒店或KTV坐檯陪酒，有時還會送到「藥桌」（吸毒派對），每小時收費1000元，公司抽頭300元。
為加強對小姐控制，經紀公司要求上班前要繳3千至5千元不等押金，將她們送到perfect美容美甲名店彩妝要收費，無故不上班還得扣款，許多小姐深陷無法自拔。
警方持續傳喚帕飛陳姓負責人（25歲）、林姓控班、甘姓經紀人、趙姓店長及鄭姓司機，並找到16歲「白白」、 「錡錡」2名少女。
4名少女原本口徑一致，供稱是到酒店找朋友，後經突破心防坦承坐檯，蘇嫌應訊時辯稱看不出少女年齡，陳嫌則說他只是掛名的人頭，警方訊後依妨害風化、兒童及少年性交易防制條例將一干人送辦。
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