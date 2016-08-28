百貨公司還沒開門營業 婦人硬闖還拿雨傘作勢打人

百貨公司還沒到營業時間開門，一名婦人卻想開門進入，還拿雨傘作勢要打人。（圖片翻攝自臉書粉絲團「爆料公社」）

2016-08-28 13:24

〔即時新聞／綜合報導〕百貨公司還沒到營業時間開門，一名婦人卻想開門進入，還拿雨傘作勢要打人，該影片被分享至網路後，讓網友大嘆：「這年頭錢真難賺！」

一名網友在臉書粉絲團「爆料公社」PO出一段影片，「北市美麗華，未到開門時間，在門口大叫開門，還硬強行進入，還拿雨傘做勢要打迎賓小姐，這年頭錢真難賺！」

從影片可見，百貨公司還沒到營業時間，一名婦人試圖開門進入，服務人員上前阻止婦人時，婦人拿雨傘作勢要打人，全程被網友拍下PO至網路，引起網友們熱議。

許多網友紛紛表示，「人家有人家開門的規矩，是在那裡幹嘛？」、「一點水準都沒有，最討厭這種一副大家欠你樣」、「服務業也該受人尊重，並不是花錢的都是大爺，客人們給替你服務的員工給點尊重吧...」。