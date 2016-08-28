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這對男女神色怪怪的..車上搜出安毒

2016-08-28  12:22

［記者王涵平／台南報導］白河警方昨深夜取締酒駕，眼尖員警發現騎乘機車一對男女神色有異，攔檢後果真在置物箱手提袋與男子身上查獲數包安毒約20公克。

東山所副所長謝明德昨晚率員警曾修逸與東原所副所長林南宏、東河所警員林生祥，昨日深夜11時在白河區172線執行取締酒駕路檢時，攔查李姓男子騎乘機車搭載楊姓女子，員警盤查身分發現李姓男子有毒品等多項前科，謝明德再從共乘機車男女神情與男子外貌研判，進一步詢問男子是否願意配合搜索機車。

李姓男子同意搜索後，偵查隊小隊長蔡茂森、偵查佐蔡憲洲全程錄影，警方旋即在機車置物箱女子所有的手提袋發現數包分裝袋裝有安非他命，之後又在男子身上搜獲安毒與吸食工具，訊後依照違反毒品危害防制條例送辦。

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  • 白河警方昨深夜取締酒駕，眼尖員警發現騎乘機車1對男女神色有異，攔檢後果真在置物箱手提袋與男子身上查獲數包安毒約20公克。（記者王涵平攝）

    白河警方昨深夜取締酒駕，眼尖員警發現騎乘機車1對男女神色有異，攔檢後果真在置物箱手提袋與男子身上查獲數包安毒約20公克。（記者王涵平攝）

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