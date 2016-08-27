帶平安符偷香油錢失手被逮 男子跪神明求饒
2016-08-27 18:59
〔記者張聰秋／彰化報導〕28歲巫姓男子為求心安，隨身攜帶平安符，連到宮廟涉嫌偷100元的香油錢果腹也不離身，日前，他在彰化市1間私人宮廟涉嫌偷竊，卻失手被廟方人員發現，他跪求該廟財神爺神明放過他，但廟方以香油錢已連續多次被偷最後還是報警，警方在巫男身上發現平安符，巫男竟向警方供稱，帶平安符求平安，說法令人啼笑皆非。
彰化警察分局民族路派出所警員陳明仁、紀華特日前執行轄內巡邏勤務時，接獲民眾通報指稱，彰化市旭光西路一處宮廟香油錢被偷，廟方逮獲1嫌，2警趕到現場時，巫姓男子跪在神明面前懺悔，廟方人員質疑巫男行竊次數和金額，巫男大都搖頭反駁或低頭不語。
警方當場在巫男的身上起獲涉嫌行竊而來的100元香油錢，從其口袋搜出1張神明平安符，警方問他為何要帶平安符，巫男供稱求心安；至於為何只偷100元，巫男表示他不貪心也怕被人發現，有錢吃飯就好。
受害廟方向警方表明遭竊多次，進一步詢問巫男，巫男表示之前也有行竊，警方再三追問，巫男才坦承，1個多月來行竊6間彰化市宮廟，行竊手法均用線香勾取尚未完全塞入功德箱的香油錢，每次竊取100或200元隨即離開，不料這回失手被抓到。
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