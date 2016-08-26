男酒駕辯事故後才飲酒 警方事後實測當場打臉

2016-08-26 19:35

〔記者陳慰慈／新北報導〕35歲的蔡姓男子今年3月涉嫌酒後駕車載友人出門，開車返回板橋住處地下室停車時，車子被準備倒車出庫的鄰居撞到，左側車門凹陷，員警據報前往現場處理，測得蔡男酒測值1.03毫克，蔡男否認酒駕，鬼扯辯：「我在等警察前來處理車禍時喝了2瓶啤酒」，但事後經實測，蔡男喝完2瓶啤酒酒測值為0.78毫克，新北地檢署因此不採信蔡男供詞，今依公共危險罪嫌將他起訴。

庭訊時，蔡男供稱，車上本來就放有一手啤酒，當天因鄰居倒車擦撞到他的車，在等待警察前來處理事故前，他開了2瓶啤酒來喝，否認酒駕。

今年6月，警方將蔡男帶至派出所，請他現場飲用2罐啤酒，並等待與查獲當天飲酒後至施以酒測時同樣長度的時間，測得的酒測值為0.78毫克，非1.03毫克，蔡男連忙解釋，他記錯了，當天他應喝了3瓶啤酒，供詞前後反覆，今遭檢方起訴。

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