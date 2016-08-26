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13名印尼外勞共處一室 遭警查獲非法工作

2016-08-26  19:27

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉豐湖村一處民宅久無人居住，近來被發現有多人共處一室，實在詭異，警方展開調查，查訪附近多位居民，但都支吾不答，因此多次前往查看，今天早上約6時20分查獲13名印尼籍的非法工作外勞，訊後將逃逸外勞移送移民署苗栗專勤隊收容。

竹南警分局指出，造橋派出所所長詹國政、員警謝君明執行清樓專案，得知轄內有一出租民宅內藏有多名逃逸外勞，但詢問附近居民卻欲言又止，認為該處應有異狀，規劃圍捕勤務。

警方表示，暗中查訪多日後，竹南分局第三組組長黃雲見帶領巡官黃建智及談文派出所所長杜瑞欽等人，今天到造橋鄉豐湖村埋伏，發現民宅確實窩藏逃逸外勞，一部後面裝設布棚的藍色貨車，還準時出現載送外勞們上班，當場攔下，打開車後布棚，一舉將13名非法工作外勞逮捕。

警方指出，此次勤務查獲逃逸外勞違法工作10名、逾期居留違法工作1名、逃逸外勞自首後又違法工作2名，計11男、2女，違法的吳姓雇主及連姓仲介皆坦承僱用非法外勞，訊後將逃逸外勞移送移民署苗栗專勤隊收容。

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  • 藍色貨車每天早上準時載送外勞們上班。（記者許展溢翻攝）

    藍色貨車每天早上準時載送外勞們上班。（記者許展溢翻攝）

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相關關鍵字： 仲介 外勞 移民署 逃逸外勞 逾期居留 雇主 非法外勞
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