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埔里命案 同住友人俯首認罪

2016-08-26  15:24

〔記者佟振國／南投報導〕認了！南投縣埔里鎮張姓男子命案，檢警昨天即鎖定與死者同住的62歲男子巫進賢涉有重嫌，但他始終否認行凶，直到警方專案小組在命案現場戶外草叢尋獲沾染血跡的斧頭，並根據附近鄰居描述指證，今天中午突破嫌犯心防，坦承不滿死者常在酒後對他惡言相向甚至動粗，積怨已久，才動手殺人。

埔里鎮59歲張姓男子昨天上午被發現陳屍住家客廳木椅，頭骨破裂，滿臉鮮血，死狀淒慘，與其同住的男子巫進賢身上所穿衣褲沾染血跡，一開始即被檢警鎖定涉有重嫌，但他始終對案情避重就輕，並矢口否認，辯稱衣褲血跡是10天前死者腸胃出血，帶他就醫時不慎沾到，但警方專案小組調查鎮內2家大型醫院，均無死者就醫紀錄，先戳破嫌犯謊言。

專案小組昨晚也在命案現場戶外絲瓜園附近草叢，找到1把斧頭，化驗後有血跡反應，嫌犯似乎心虛不敢直視，檢警更加認定他就是凶手，加上根據附近鄰居描述指證，今天中午終於突破嫌犯心防，讓他俯首認罪。

巫嫌供稱，借住期間，死者常在酒後對他口出三字經，甚至動手毆打，因身材瘦小，採茶時又意外雙腿骨折，仍得靠柺杖助行，只有挨打的份，前晚又遭死者酒後暴力相向，晚間8時許見他躺在客廳木椅熟睡，一時氣憤，就持住處斧頭朝死者左前額砍下，死者出聲哀嚎，又再補了3下，見他不再掙扎才停手，將凶器稍做清洗後，隨手丟棄在戶外草叢，對殺害朋友鑄下大錯，十分後悔。

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  • 埔里鎮張姓男子命案，同住男子巫進賢（中）涉嫌重大，警方今天中午突破嫌犯心防，俯首認罪。（記者佟振國攝）

    埔里鎮張姓男子命案，同住男子巫進賢（中）涉嫌重大，警方今天中午突破嫌犯心防，俯首認罪。（記者佟振國攝）

  • 埔里張姓男子命案遲未尋獲凶器，警方終於在命案現場戶外草叢找到。（圖為埔里分局提供）

    埔里張姓男子命案遲未尋獲凶器，警方終於在命案現場戶外草叢找到。（圖為埔里分局提供）

  • 嫌犯持住處的斧頭，朝死者左前額連砍4下，導致頭骨嚴重碎裂，失血過多而死。（圖為埔里分局提供）

    嫌犯持住處的斧頭，朝死者左前額連砍4下，導致頭骨嚴重碎裂，失血過多而死。（圖為埔里分局提供）

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