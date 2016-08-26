中市優化公車站體開放認養 進行創意設計

2016-08-26 15:25

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市交通局已完成優化公車專用道站體外觀坑洞修復的改善工程，交通局表示，預計明年將開放站體供企業、團體認養，對站體引進創意設計，可能會因認養團體有藝術家，有企業界，因此將可展現城市的多元文化。

台中市優化公車104年7月8日上路，原「白海豚車站」依規完成驗收後，「台中BRT」字樣因拆除後便留下的坑洞痕跡，交通局已進行改善，並於日前完成。

交通局長王義川表示，目前正在規劃，將在明年開始，將站體外觀牆面開放認養，引進創意設計，要為台灣大道沿線景觀注入新風貌。

王義川表示，優化公車專用道的站體外觀坑洞修復只是第一階段，下階段將規劃優化公車站體認養機制，例如科博館、弘光科大、靜宜大學、東海大學等各站，都可由各大學藝術相關學系進行認養，並可請同學協助進行站體的清潔。

另外，位在新光三越、大遠百或者是金典酒店、SO GO百貨站等，若要進行商業認養，認養的企業就必須負有清潔的責任，至於有些站體，則邀請藝術家進行創作，清潔的公司，則由市府負責。

王義川表示，這些創意設計，在經由交通局委請學者專家審核後，認養公司或單位即可進行車站的整體造型設計，屆時應為台灣大道沿線景觀注入一番新風貌。

此外，目前備受批評破損嚴重的優化公車專用道的藍色舖面，交通局表示，由於顏色並不符合中央交通相關規定，另一方面也已破損嚴重，因此市府已追加5000萬元計劃，全面整修，王義川表示，一旦追加預算通過，優化公車專用道將可在年底前進行整修，屆時可望煥然一新。